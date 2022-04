Krankenhaus Schleswig : Helios-Pflegekräfte fühlen sich zu Unrecht an den Pranger gestellt

Die massive Kritik an der Pflege-Situation hat im Helios-Klinikum für viel Unruhe gesorgt. Trotz 25 Prozent Personalausfall bleiben alle Stationen geöffnet.

Schleswig | Die Zentrale Notaufnahme (ZNA) war nie ein Thema bei den Beschwerden über die Zustände am Helios-Klinikum in den vergangenen Tagen. Und dennoch: Hier im Erdgeschoss des Krankenhauses in der St.-Jürgener-Straße, wo die Patienten im Ernstfall den ersten Kontakt zu den Krankenhaus-Mitarbeitern haben, haben die jüngsten Berichte auf die Stimmung geschlage...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.