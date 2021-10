Haithabu und Danewerk : Teure Vision für Welterbe-Gelände in Dannewerk: Bürger fürchten hohe Kosten

In einer Einwohnerversammlung hat Weltkulturerbe-Managerin Astrid Hummel die Pläne fürs Freiraumkonzept in Dannewerk vorstellt. Die Bürger hatten viele Fragen zu den Plänen und den Kosten.

Dannewerk | Ein wichtiger Teil des Unesco-Weltkulturerbes Haithabu und Danewerk, die Waldemarsmauer als Teil des Verteidigungswalls Danewerk und das Tor zum Norden, liegt in der Gemeinde Dannewerk. An ihr ist es deshalb, ein Konzept zu beschließen, wie das Denkmal für Besucher zugänglich gemacht werden kann. Rund 60 Bürger aus der Gemeinde nahmen an einer Einwohn...

