Abschied an der Dannewerkschule : Konrektorin Sigrid Giesche war Infoengel, Seelsorgerin und Stundenplan-Frau

Nach 20 Jahren an der Friedrichsberger Dannewerkschule wird die beliebte Konrektorin Sigrid Giesche in den Ruhestand entlassen. Rund 500 Schüler und die Lehrer-Kollegen verabschiedeten sie mit großen Emotionen.

Schleswig | „Sie waren eine tolle Lehrerin“, „Wir werden Sie vermissen“ und Danksagungen in vielen verschiedenen Sprachen: Rund 500 Schüler der Dannewerkschule standen am letzten Schultag vor den Ferien mit Plakaten und Blumen gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern am Husumer Baum und der Erikstraße Spalier, um Konrektorin Sigrid Giesche in den Ruhestand zu ...

