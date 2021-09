Ansichten : Kommentar: Klimaschutz geht nur gemeinsam

Klimaschutz geht uns alle an und kann nur funktionieren, wenn alle an einem Strang ziehen. In Schleswig gab es diese Woche endlich Entscheidungen, die in die richtige Richtung gehen, meint Stadtreporter Stephan Schaar.

Schleswig | Klimaschutz ist in aller Munde und inzwischen nicht mehr nur das Thema von Ökos, Grünen und engagierten Schülern. Das wurde auch Zeit, denn die Uhr tickt schon lange. Die Alten springen für die Jungen ein Da ist es schön zu sehen, dass in Ermangelung einer Schleswiger „Fridays-For-Future“-Ortsgruppe jetzt die „Oldies for Future“ den Klimastreik ...

