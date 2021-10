„Trendmoden Dhanju“ in Schleswig : Kleidung aus Europa: Gerlinde Niemann-Dhanju hat alles auf eine Karte gesetzt

„Trendmode Dhanju“: Ihre Mode geht von Größe 32 bis 54. Im Juni ist das Geschäft trotz Corona umgezogen und hat sich vergrößert. Wer steht hinter dem Namen und was wird angeboten?

Schleswig | Mit einem Lächeln auf den Lippen und strahlenden Augen unterhält sich Gerlinde Niemann-Dhanju mit einer Kundin in ihrem Geschäft „Trendmode Dhanju“ im Stadtweg 44 in Schleswig. Farblich abgestimmt steht sie mit dunkler Hose und hell-karierter Jacke in der Mitte vom Raum. Um sie herum befinden sich bunt behangene Kleiderständer und Regale mit festliche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.