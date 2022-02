Krieg in der Ukraine : Kirchenkreis Schleswig-Flensburg ruft zu Friedensgebeten auf

Nun wurden die schlimmsten Befürchtungen wahr: Russland greift die Ukraine an. Aus diesem Grund ruft der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Schleswig-Flensburg zu Friedensgebeten auf.

Schleswig | Angesichts der Konfliktlage in der Ukraine ruft der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Schleswig-Flensburg für Freitag, 25. Februar, um 18 Uhr auf, für Frieden zu beten. Pröpstin Rebecca Lenz sagt: „In vielen Kirchen werden am Freitag um 18 Uhr die Glocken als Friedensgeläut zu hören sein. Und ich bitte alle Menschen – gleich welcher Religion und He...

