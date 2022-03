Corona-Regeln fallen weg : Kino, Friseur, Café, Einzelhandel: Wo ab dem 3. April in Schleswig die Maske fällt

Jetzt steht fest: Schleswig-Holstein wird nicht – wie etwa in Hamburg geplant – die sogenannte Hotspot-Regelung anwenden. Das heißt, ab dem 3. April entfallen alle harten Corona-Maßnahmen. Was bedeutet das für Schleswig?

Schleswig | Ab 3. April ändert sich einiges im öffentlichen Leben. Impf-, Test- und Genesungsnachweise müssen nicht mehr vorgezeigt werden. In Kneipen, Restaurants und Bars wird die CovPass-App keine Rolle mehr spielen. Und: In geschlossenen Räumen muss nur noch in Ausnahmefällen eine Maske getragen werden. Spätestens seit Dienstag steht fest, dass das auch für S...

