Folgen der Corona-Pandemie : Kinder in Schleswig müssen jahrelang auf einen Schwimmkursus warten

Der Andrang ist groß, die Kapazitäten in den Vereinen sind aber begrenzt. Darum müssen der TSV Schleswig und die DLRG Eltern, deren Kinder Schwimmen lernen sollen, bis zu zweieinhalb Jahre lang vertrösten.

Schleswig | Neun Schwimmkurse bietet der TSV Schleswig an – sie alle sind ausgebucht. „95 Nichtschwimmer werden derzeit auf das Seepferdchen vorbereitet“, sagt Steffen Reuscher, Leiter der Schwimmsparte. Nach dem Sommerferien sind extra zwei weitere Gruppen gestartet – die Warteliste ist einfach zu voll. Rund 250 Kinder warten derzeit auf einen Platz in einem See...

