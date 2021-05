Hollingstedt : Kinder auf der Warteliste: Die Kita „Hollerbü“ bekommt weitere Naturgruppe

In der Kita Hollingstedt gibt es Handlungsbedarf: 12 Kinder stehen auf der Warteliste.

Hollingstedt | In Hollingstedt soll eine vierte Gruppe in der Ev. Kindertagesstätte eigerichtet werden. Die Planungen wurden nun der Gemeindevertretung vorgestellt. Bisher bietet die Kita die Betreuung in drei Gruppen für 45 Kinder an, davon stehen zehn Plätze in der Krippe, 20 Plätze in der Regelgruppe und 15 Plätze in der altersgemischten Gruppe zur Verfügung. ...

