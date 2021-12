Corona bei vier Schülern : Keine weiteren Infizierten in der Fahrdorfer Grundschule

Am Montag wurde bekannt, dass sich vier Schüler der Fahrdorfer Grundschule mit Corona infiziert haben. Die Tests in der Schule haben keine neuen positiven Ergebnisse hervorgebracht.

Fahrdorf | Dem Schleswiger Gesundheitsamt sind am Dienstag keine weiteren Corona-Fälle aus der Fahrdorfer Grundschule gemeldet worden. Am Montag war bekannt geworden, dass sich vier Schüler aus den vier Klassen der Schule mit dem Virus infiziert hatten. Sie befinden sich in häuslicher Quarantäne, alle anderen Schüler setzen den Präsenzunterricht fort und werden ...

