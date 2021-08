Intercity-Halt in Schleswig : Trauerspiel der Behörden: Die Türen des IC aus Kopenhagen bleiben zu

Der immer noch nicht realisierte Fahrplan-Stopp des IC Kopenhagen - Hamburg in Schleswig entwickelt sich immer mehr zur Posse. Offenbar können sich deutsche und dänische Behörden nicht einigen.

Schleswig | Es könnte so schön sein: Einsteigen an Gleis 3 im Schleswiger Bahnhof, und eineinhalb Stunden später ist man im Hamburger Hauptbahnhof - ohne weiteren Stopp und ohne das Gedränge, das man im Regionalexpress oft nach dem Halt in Elmshorn hat. Oder Aussteigen an Gleis 3 nach einem verlängerten Wochenende in Kopenhagen und einer Direktfahrt ohne Umsteige...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.