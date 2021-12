Neues Café in Schleswig : Kay Wendt möchte mit seinem „Café Alte Apotheke“ den Rathausmarkt beleben

Trotz der Corona-Pandemie eröffnete der Kaffeeliebhaber das „Café Alte Apotheke“ direkt neben seiner Keramikwerkstatt.

Schleswig | Es duftet aromatisch und köstlich am 1. Advent im „Café Alte Apotheke“ am Rathausmarkt in Schleswig. Die offene Küche lässt einen Blick auf den Backofen und die Quiche, die sich darin befindet, zu. Neben diesem herzhaften Gericht verwöhnt das Café die Gäste mit frisch gebackenen Kuchen, Torten und verschiedenen Frühstücksangeboten. Weiterlesen: Das...

