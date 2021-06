Kai Labrenz übergibt seine Sammlung : Kartonweise Film-Schätze für das Landesarchiv

Seit fast 30 Jahren begleitet der Schleswiger Filmfotograf Kai Labrenz Dreharbeiten in Schleswig-Holstein. All das, was er dabei an Schätzen zusammengesammelt hat, hat er nun dem Land übergeben.

Schleswig | Es sind Drehbücher, Pressemappen, Kino-Plakate, Requisiten, Autogrammkarten und vor allem unzählige Bilder: Fotograf Kai Labrenz hat in den vergangenen drei Jahrzehnten ein privates Filmarchiv zusammengesammelt, das seinesgleichen sucht. Egal was und wo in Schleswig-Holstein seit Anfang der 1990er-Jahre gedreht wurde – Labrenz war dabei. Ob beim „Land...

