Landtagswahl 2022 : Kanzelreden im Schleswiger Dom: Monika Heinold führt die Reihe weiter

Anstelle der sonntäglichen Predigt halten die Spitzenkandidaten für die Landtagswahlen sonntags „Kanzelreden“ – diesmal mit Monika Heinold (Bündnis 90/Die Grünen). Die Rede wird auch im Stream gezeigt.

Schleswig | Finanzministerin Monika Heinold (Bündnis 90/Die Grünen) wird am Sonntag, 6. März, die Reihe der Kanzelreden im Schleswiger Dom fortsetzten. Der Bibeltext, den sie sich für ihre Rede ausgesucht hat, ist Psalm 34,15: „Suche den Frieden und jage ihm nach!“. „Ich habe mich dafür entschieden, den Frieden in den Mittelpunkt meiner Kanzelrede zu stellen“, so...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.