Wegen der Corona-Pandemie : Jugendherberge Schleswig bleibt bis 2. April 2022 geschlossen

Weil das Haus an der Spielkoppel auf Gruppen ausgelegt ist, bleibt es in diesem Jahr geschlossen. Gäste können nach Borgwedel, Kappeln oder Eckernförde ausweichen.

Schleswig | Normalerweise gehen in der Jugendherberge in Schleswig Schüler und Jugendliche auf Gruppenfahrten ein und aus. Eigentlich. Denn wegen der Corona-Pandemie ist das Haus an der Spielkoppel seit Mitte März 2020 geschlossen. Und das wird auch noch länger so bleiben. Genauer gesagt bis zum 2. April 2022, wie Katharina Pauly, Pressereferentin des Deutschen J...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.