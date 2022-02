Jugendanstalt Schleswig : Nach Brand: Ursache weiter unklar, gesamter Zellentrakt unbewohnbar

Nach dem Brand in einem Haftraum der Jugendanstalt Schleswig am Freitagabend laufen weiterhin die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache. Der Schaden ist erheblich, der gesamte Bereich ist vorerst unbewohnbar.

Schleswig | Der Brand eines Haftraumes in der Jugendanstalt Schleswig hat offenbar eine erheblichen Schaden in dem gesamten Zellentrakt angerichtet. Alle 15 Insassen des betroffenen Bereiches mussten in einen anderen Flügel verlegt werden, sagt Anstaltsleiterin Antje Ott. „Der Bereich in dem das Feuer ausgebrochen ist, muss nun von Grund auf gereinigt und saniert...

