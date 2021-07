Nordzucker verlängert Vertrag : Jübek bleibt die Drehscheibe für Zuckerrüben in Schleswig-Holstein

Im vergangenen Jahr wurden in Jübek 43.000 Tonnen Zuckerrüben auf die Bahn verladen. Dadurch wurden 650.000 Autobahnkilometer für den Lkw-Transport eingespart.

Jübek | Im vergangenen Jahr war die Rübenverladung am Jübeker Bahnhof noch ein Pilotprojekt, jetzt hat die Nordzucker AG beschlossen, Ernte aus dem nördlichen Schleswig-Holstein auch in diesem Jahr über die Schiene nach Uelzen in die Fabrik transportieren zu lassen. Im vergangenen Jahr war es der Versuch des Unternehmens, seine Transportwegen effektiver zu ge...

