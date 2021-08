Jübek : 31-Jähriger unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Er hatte schon einige Verkehrsdelikte in der Akte und deshalb keinen Führerschein mehr, und in seinem Blut fand sich der Nachweis von Cannabis und Amphetaminen.

Jübek | Am Montagabend, 30. August, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevieres in Schleswig gegen 21.45 Uhr ein Wohnmobil in Jübek. Der 31-jährige Fahrzeugführer konnte keinen gültigen Führerschein vorlegen, da ihm dieser bereits aufgrund von diversen Verkehrsdelikten entzogen worden war. Notdürftig angebrachte Kennzeichen Des Weitere...

