Feuerwehr und Seenotrettung im Einsatz : Jolle vor Haddeby gekentert: 14-Jähriger aus Schlei gerettet

Der Jugendliche war mit seinem kleinen Segelboot gekentert, verletzt wurde er aber nicht. Dennoch war ein Großaufgebot vor Ort.

Busdorf | Es klang dramatischer als es letztlich war. Am Donnerstagnachmittag wählten Passanten, die in Haddeby direkt an der Schlei unterwegs waren, den Notruf. Einige hundert Meter vor dem Ufer hatten sie zuvor gesehen, wie eine kleine Jolle gekentert war. An Bord war offenbar ein 14-jähriger Jugendlicher. Auch der Rettungshubschrauber aus Rendsburg wurde ange...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.