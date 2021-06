Für Landtagswahl 2022 : Johannes Callsen ist wieder CDU-Kandidat im Wahlkreis Schleswig

Sieg für den Favoriten: Johannes Callsen wurde von den CDU-Mitgliedern zum CDU-Direktkandidaten für die Landtagswahl gewählt. Sein Mitbewerber, IHK-Präsident Rolf Sörensen, hatte das Nachsehen.

Süderbrarup | Am Ende war das Ergebnis keine Überraschung: Bei der Wahlkreis-Mitgliederversammlung der CDU für den Landtags-Wahlkreis 5 (Schleswig) am Dienstagabend in Süderbrarup setzte sich der Favorit deutlich gegen seinen Herausforderer durch. Der Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Johannes Callsen aus Mohrkirch erhielt 102 der insgesamt 169 Stimmen und w...

