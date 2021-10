Gender-Verbot in Schleswig-Holstein : „Jetzt erst recht“ – Lornsenschülerinnen nehmen den „Gender-Fehler“ gern in Kauf

Das Gendern gehört an der Lornsenschule zum Schulalltag. Den Erlass des Bildungsministeriums halten viele Schüler, Lehrkräfte und der Schulleiter für falsch. Aber die Schule ist dem Ministerium unterstellt.

Schleswig | Bildungsministerin Karin Prien hat Schulen in Schleswig-Holstein das Gendern per Erlass untersagt. Das bedeutet auch, dass Lehrkräfte die Verwendung des Gendersternchens in Klausuren oder Aufsätzen als Fehler werten müssen. Das Thema sorgt an der Lornsenschule in Schleswig für mächtig Aufregung. Denn viele der Jugendlichen und auch viele Lehrkräfte do...

