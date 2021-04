Primzahlen und Geometrie : Janne und Jette - die Mathe-Olympioniken aus Süderbrarup

Jette Hansen und Janne-Frederike Leeb sind neun Jahr alt und lieben Mathe - deshalb machen sie bei der Olympiade mit.

Süderbrarup | Jette Hansen aus Ulsnis und Janne-Frederike Leeb aus Steinfeld sind echte Mathefreaks und das konnten sie bereits beweisen. Als Schülerinnen der 3d in der Süderbraruper Nordlichtschule sind die beiden Neunjährigen begeisterte Teilnehmer der 60. Mathematik-Olympiade und haben es in Schleswig-Holstein schon in die Landesrunde geschafft, die normalerweis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.