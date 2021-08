Wirtschaft in Jagel : Generationswechsel: Nick Lutkat übernimmt die Wasserski-Anlage

Cengizhan Ögretici übergibt die Wasserski-Anlage in Jagel an seinen Sohn. Zuvor wurden Fahrbetrieb und Restauration auf Vordermann gebracht.

Jagel | Seit 31 Jahren geht es auf der Wasserki- und Wakeboard-Anlage von Cengizhan Ögretici in Jagel rund. Nun hat er die Geschicke des Unternehmens in die Hände seines Sohns Nick Lutkat übergeben. Ögreticis zweite Anlage in Damp wird künftig sein Sohn Timo leiten. Mit frischem Schwung und der Neugestaltung des Gastronomie-Bereiches startet Nick Lutkat. Die ...

