Vorsitzender tritt nach acht Jahren ab : Ist die Chemnitz-Bellmann-Loge ein Geheimbund, Herr Koch?

Es gibt sie in Schleswig bereits seit 1926: die Chemnitz-Bellmann-Loge. Die letzten acht Jahre hat Lothar Koch die Gruppe geleitet. Nun aber gibt der 51-Jährige das Zepter weiter. Was ihn an der Logenarbeit auch in Zukunft weiter reizt, erzählt er im Interview.

Schleswig | Herr Koch, seit 2013 waren sie das Gesicht der Schleswiger Chemnitz-Bellmann-Loge. Nun ist Schluss. Haben Sie keine Lust mehr oder mussten Sie Ihren Posten räumen? Weder noch. Aber es gibt einfach das ungeschriebene Gesetz, dass es irgendwann einen Wechsel an der Spitze der Loge gibt. Um frischen Wind und neue Ansätze reinzubringen. Üblicherweise i...

