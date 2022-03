Crêpes und Softeis : Bleibt der Stand von Sascha Hagelstein den Schleswigern erhalten?

Der Schleswiger Markstand von Sascha Hagelstein ist aus der Innenstadt kaum mehr wegzudenken. Normalerweise wird der Crêpe-Stand im Sommer durch Eis abgelöst. Doch das steht auf der Kippe.

Schleswig | Ob Zimt und Zucker, Nutella, Schinken und Käse oder etwas Ausgefallenes wie Yogurette oder Toffifee: Sascha Hagelstein hat alles da. Mit seinem Stand im Stadtweg versorgt er die Schleswiger in den kalten Wintermonaten mit warmen Crêpes. Ab Mai passt er sein Angebot an die wärmeren Temperaturen an und wechselt den Standort. Seit letztem Jahr findet man...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.