Politik in Schleswig : Inzidenz über 75: Deshalb finden Sitzungen trotzdem in Präsenz statt

Ob eine Sitzung digital oder in Präsenz stattfinden kann, hängt vom Inzidenzwert ab. Am Tag der Einladung lag dieser noch unter 50. Am Montag kommt die Ratsversammlung zusammen – bei einer Inzidenz von über 80.

Schleswig | Aufgrund hoher Inzidenzzahlen fanden politische Sitzungen der Stadt Schleswig Anfang des Jahres bereits digital per Videokonferenz statt. Seitdem lautet die Regelung: Bei einer Inzidenz von unter 75 dürfen Sitzungen in Präsenz stattfinden, ab 75 müssen sie digital stattfinden. Diese Regelung sieht derzeit jedoch keine spontane Reaktion auf dynamisc...

