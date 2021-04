Coronavirus : Inzidenz im Kreis Schleswig-Flensburg steigt wieder

Nachdem sie am Freitag von allen Kreisen im Bundesgebiet am niedrigsten lag, steigt die Inzidenz jetzt wieder und liegt bei 28,4.

Schleswig | Die sogenannte „7-Tage-Inzidenz“ (Neuinfektionen der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner*innen) liegt am Sonntag, 11. April, bei 28,3 (laut RKI). Am Sonnabend lag sie bei 25,9. Am Freitag noch konnte der Kreis die bundesweit niedrigste Inzidenz mit 20,7 vermelden. Die Gesamtzahl aller positiv getesteten Personen im Kreis beläuft sich aktuell auf 2.542...

