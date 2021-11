Bibliothekspreis 2021 : Innovative und altersgerechte Angebote: Bücherei Kropp erhält Landesauszeichnung

Den Preis teilt sich die Bücherei mit der Schulbücherei Lauenburg. Beide Einrichtungen haben mit ihren Angeboten zum Motto „Alles, was Du wissen willst – Bibliotheken und Schulen“ überzeugt.

