Einschulungen in Schleswig : Individuelle Rucksäcke mit Klettaufkleber liegen voll im Trend

219 Abc-Schützen werden in diesen Tagen an den städtischen Schulen begrüßt. Neben der Schultüte darf da auch der Schulranzen nicht fehlen. Bei der Wahl legen Eltern und Kinder wert auf Individualität.

Schleswig | Groß war die Aufregung am Mittwoch auf dem Schulhof der Wilhelminenschule. 43 Abc-Schützen wurden an der Grundschule an der Lutherstraße eingeschult. Insgesamt werden an den städtischen Grundschulen – Wilhelminenschule (43), Bugenhagenschule (55), St.-Jürgen-Schule (51) und Schule Nord (70) – in diesen Tagen 219 Erstklässler begrüßt. Lesen Sie auch...

