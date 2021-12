Corona in Schleswig-Flensburg : In zentraler Lage: Corona-Teststation in Böklund eröffnet

Nach Online-Registrierung kann man sich nun auch in Böklund kostenlos auf Corona testen lassen.

Böklund | In Böklund gibt es jetzt eine Corona-Teststation und zwar direkt vor den Toren der Böklunder Wurstfabrik. Ein Grund zur Freude für Südangelns Amtsvorsteher Jürgen Steffensen. „Wir sind froh darüber, dass hier in der Fläche die Möglichkeit für die Bürger geschaffen wurde“, sagt er. Viel Publikumsverkehr am Standort Böklund Der Standort ist günsti...

