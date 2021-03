Dauerthema Geschwindigkeit : In Selk bremsen Messgeräte Raser aus

In der Gemeinde wird über Temposünder diskutiert. Zwei Messgeräte, die die Geschwindigkeit anzeigen, erfüllen ihren Zweck.

Selk | In Selk kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen, weil Autofahrer zu schnell unterwegs sind. Insbesondere in den Wohngebieten und auf der Kreisstraße werde oftmals ein hohes Tempo der Verkehrsteilnehmer verzeichnet, so beklagen es die Anwohner regelmäßig. Einstimmig begrüßten die Gemeindevertreter in der jüngsten Sitzung nun die Anschaffung v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.