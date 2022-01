Tresor gestohlen : Schleswig: Einbruch in Büroräume der Seniorenresidenz am Schloss

Am Dienstagmorgen, 25. Januar, wurde in die Büroräume der Schleswiger Seniorenresidenz am Schloss eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Schleswig | Am frühen Dienstagmorgen, 25. Januar, kam es, vermutlich zwischen 1 und 5 Uhr, zu einem Einbruch in zwei Büroräume der Seniorenresidenz am Schloss in Schleswig. Die bislang unbekannten Täter hebelten zwei zur Flensburger Straße gelegene Terrassentüren mit massiver Gewalt auf und entwendeten aus einem der Büros einen Standtresor. Dieser konnte im Rahme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.