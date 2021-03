Corona-Schilder : Stadt sucht Zeugen: In Schleswig werden Schilder zur Maskenpflicht geklaut

Die Stadt beklagt massenhaften Schilderklau. In allen Fällen wird Strafanzeige gestellt. Über 300 Schilder sind weg.

10. März 2021, 09:58 Uhr

Schleswig | Seit Anfang November stehen sie unter anderem in der Ladenstraße, am Hafen und am ZOB – die Hinweisschilder zur Maskenpflicht. Und seit kurzem stehen sie auch an den Zufahrtsstraßen zum Holm. Jetzt beklagt die Stadt, dass die markanten Schilder gerade in jüngster Zeit mehrfach entwendet wurden.

„Es mussten inzwischen an den verschiedenen Aufstellorten rund ein Dutzend Hinweisschilder ersetzt werden“, teilt das Rathaus mit. „Die Stadt Schleswig wird in allen Fällen Strafanzeige wegen Diebstahls gegen Unbekannt stellen.“ Darüber hinaus mussten seit Anfang des Jahres bereits über 300 Hinweisschilder auf Spielplätzen und Sportanlagen ersetzt werden, weil diese illegal entfernt wurden.



Schaden von mehreren hundert Euro.

Durch die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Schleswig-Holstein und auf Grund einer Allgemeinverfügung des Kreises Schleswig-Flensburg ist festgelegt worden, an welchen öffentlichen Orten in Schleswig eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist: unter anderem im Stadtweg, am Holm und am Hafen gilt die Maskenpflicht. Ferner gelten für die Spielplätze und Sportanlagen besondere Verhaltensregeln. Um auf die Einhaltung der geltenden Regelungen hinzuweisen, sind die einzelnen Bereiche durch eine entsprechende Beschilderung gekennzeichnet worden.

„Durch die Entwendung der Schilder entsteht nicht nur ein Schaden für die Wiederbeschaffung für die Stadt Schleswig in Höhe von mehreren Hundert Euro. Durch die ungewollte Missachtung der bestehenden Maskenpflicht kann dies für die Personen, die von der Maskenpflicht oder den bestehenden Einschränkungen explizit keine Kenntnis haben, zu einem vermeidbaren Ordnungswidrigkeitenverfahren führen, denn die genannten Regelungen der Landesverordnung und der Allgemeinverfügung des Kreises gelten trotzdem.“

Aufmerksame Mitbürger, die das Tatgeschehen eventuell beobachtet haben oder hierzu Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Fachdienst Ordnung und Bürgerangelegenheiten der Stadt per E-Mail an ordnungswesen@schleswig.de oder telefonisch unter 04621/814322 zu melden.