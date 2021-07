Starke Rauchentwicklung : Großalarm: In Ellingstedt steht eine Lagerhalle für Rundballen in Flammen

In Ellingstedt ist eine große Lagerhalle auf einen landwirtschaftlichen Betrieb in Brand geraten. Anwohner werden gebeten, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Ellingstedt | In Ellingstedt steht seit dem Vormittag ein landwirtschaftliches Mehrzweckgebäude in Flammen. Möglicherweise haben dort gelagerte Rundballen Feuer gefangen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Beim Eintreffen der ersten Kräfte wurde die Alarmstufe sofort erhöht. Die in Flammen stehende Scheune hat eine Grundfläche von rund 900 Quadratmet...

