Awo Schleswig : Bewohner im Friedrichsberg stehen Schlange für die Corona-Impfung

Am Donnerstag wurden bei der Awo im Friedrichsberg 120 Impfdosen von Biontec verimpft. Die Impfteams haben ihren Auftrag in den Alten- und Pflegeeinrichtungen erfüllt und gehen jetzt in die Gemeinden.

Schleswig | „Verstehen mich alle, wenn ich Deutsch spreche?“, fragt Arne Wulf. Die Maske und der Verkehr auf der Bahnhofstraße erschweren dies, dennoch nicken die meisten. Wulf ist Arzt und mit einem mobilen Impfteam zum ersten Mal nicht in einer Alten- und Pflegeeinrichtung im Einsatz, sondern bei der Arbeiterwohlfahrt in Schleswig. Denn der neue Auftrag vom ...

