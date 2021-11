Schleswiger Theaterfreunde : Theaterpreis 2021 geht an Marek Egert und Dennis Habermehl

Die Schleswiger Theaterfreunde haben im Slesvighus den diesjährigen Theaterpreis an Marek Egert und Dennis Habermehl für ihre Leistung in dem Stück „Der Kredit“ verliehen.

Schleswig | Ein Theater-Stück ist mehr als die Summe von einzelnen Beiträgen, sondern eine Leistung eines ganzen Ensembles. Dieses Verständnis von Theater hätten Marek Egert und Dennis Habermehl in dem Stück „Der Kredit“ eindrucksvoll getragen, erklärte Dr. Reiner Schmedemann am Samstag, 20. November, in seiner Laudatio zur Preisverleihung des Theaterpreises 2021...

