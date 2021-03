Jübek/Schuby : Eigenheim kontra Mehrfamilienhaus – im Amt Arensharde ist beides gefragt

Weil der Bedarf besteht: Im Amt Arensharde werden sowohl Einfamilien- als auch Mehrfamilienhäuser geplant.

Silberstedt | Die unlängst von Politikern der Grünen geforderte Abkehr vom Eigenheimbau in Form von Ein- und Zweifamilienhäusern sorgt auch hierzulande für kontroverse Diskussionen. Während es den einen deutlich zu weit geht, dass die Bundespolitik derart in die Gestaltung kommunaler Baugebiete hineinreden will, lassen einige Gemeinden längst aus eigenem Antrieb an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.