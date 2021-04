Süderbrarup : Ileene Jürgensens Geschäftsmodell: Anleitung zum Selberbauen

Selbstständig machen wollte sich Ileene Jürgensen aus Süderbrarup schon länger – jetzt hat sie den Schritt gewagt.

Süderbrarup | Kurz nach Ostern hat Ileene Jürgensen aus Süderbrarup (43) ihren ersten Laden eröffnet. Es handelt sich aber nicht einfach nur um einen Laden, in dem man etwas kaufen kann. Ihr Konzept fußt vielmehr auf drei verschiedenen Säulen. Der Name des Geschäftes ist Programm: Do it yourself (D.I.Y) for home. Am Anfang war es etwas holprig, aber dann wurde ic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.