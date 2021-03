Idstedt : Reetschneider Christian Metzger – der letzte seiner Art?

Der Experte geht davon aus, dass das Handwerk der Reetmahd ausstirbt. Er will die Arbeit am Busdorfer Teich einstellen.

Idstedt | Seit Jahrzehnten ist Christian Metzger in der Reetmahd tätig. Doch wenn er recht behält, gibt es dieses für die Natur wichtige Handwerk bald nicht mehr. Er jedenfalls will nur noch dieses Jahr seine Arbeit am Busdorfer Teich fortsetzen und dann mit der „harten Knochenarbeit“ aufhören. Auch interessant: 50 neue Reetdächer für Niebüll Dabei wirkt ...

