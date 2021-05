Corona-Lockerung : Führung mit Christine Goldhamer durch den Idstedter Zauberwald

Führungen durch die Natur sind in kleinen Gruppen wieder möglich: Auf einer ersten Tour führte Natur- und Landschaftsführerin Christine Goldhamer durch den Idstedter Frühlingswald.

Idstedt | Endlich ist nach monatelanger Pause das Wandern wenigstens in kleinen Gruppen und auf Abstand wieder möglich. So startete das Jahresprogramm der zertifizierten Natur- und Landschaftsführerin Christine Goldhamer aus Fleckeby erst jetzt und sie entführte Einheimische und Touristen auf der ersten Tour in den Frühlingswald der kuppigen Endmoränen südlich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.