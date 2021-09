Ausbildung in Coronazeiten : Schleswig: IHK-Lehrstellenrallye hilft Schülern bei der Berufswahl

Schüler bekommen durch die Lehrstellenrallye der Industrie- und Handelskammer die Möglichkeit, Fragen zur Ausbildung an 26 Betrieben aus Schleswig zu stellen. Wegen Corona wird die Rallye erneut nur digital angeboten.

Schleswig | Am Donnerstag startete eine ganz besondere zukunftsorientierte Veranstaltung: Es ist der erste Tag der zweitägigen digitalen Lehrstellenrallye mit 26 Unternehmen aus Schleswig. Aufgrund der Corona-Pandemie kann in diesem Jahr keine Berufsmesse stattfinden. Dennoch haben Schüler bei der Online-Veranstaltung die Möglichkeit, sich für drei Stunden mit An...

