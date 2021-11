Neues Hotel in Schleswig : Hotel „Schlossblick“ will mit schöner Aussicht und griechischer Küche punkten

Nach langer Verzögerung, auch durch Vandalismus, soll das neue Boutique-Hotel in Kürze eröffnet werden. Im Erdgeschoss des Hauses an der Gottorfstraße hat bereits das griechische Lokal „Taverna Artemis“ geöffnet.

Schleswig | Es ist so gut wie geöffnet. Die elf Zimmer sind modern und fertig eingerichtet, mit Boxspringbetten, Fernseher und teilweise mit Schloss- oder Schleiblick. Fast anderthalb Jahre ist das Hotel renoviert worden. An den alten „Gottorfer Hof“ erinnert so gut wie nichts mehr. Die Hotelbesitzer des neuen Schleswiger Hotels „Schlossblick“, Felix Bremer und D...

