Hotels bleiben geschlossen : Lenka Hansen-Mörck kritisiert Beschränkungen für Hotels und Restaurants

Lenka Hansen-Mörck, die Inhaberin des Historischen Krugs und des Alten Gymnasiums, kritisiert die Corona-Beschränkungen für Hotels und Restaurants.

Oeversee | Als der Historische Krug in Oeversee am 30. Juli 2018 bis auf die Grundmauern niederbrannte, war das ein harter Schlag für die Eigentümerin Lenka Hansen-Mörck. Sie ist nicht nur eine Geschäftsfrau, die auch das Alte Gymnasium in Husum betreibt – sie hängt auch an dem geschichtsträchtigen Gasthaus, dessen Ursprünge bis auf das Jahr 1519 zurückgehen. ...

