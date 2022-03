Schleswig-Flensburg hilft : Hilfe für die Ukraine: Wo im Kreis Spenden angenommen werden

Überall in der Region stellen Menschen Spendenaktionen auf die Beine. shz.de bietet hier einen Überblick der Hilfsangebote im Kreis Schleswig-Flensburg.

05. März 2022, 12:17 Uhr

Schleswig | Die Bilder aus der Ukraine und von ihren Grenzen rütteln auf, die Hilfsbereitschaft bei uns wächst. Ein Überblick der Unterstützerinitiativen im Kreis.

Hinweis: Immer mehr Verwaltungschefs und Organisationen appellieren an Spender, sich an große Stellen (Awo, DRK, oder Ämter/Gemeinden) zu wenden und von kleineren Privatinitiativen abzusehen, um die Helfer an der polnisch-ukrainischen Grenze nicht zu überlasten. Auch die Bitte, keine Kleidung zu spenden, häuft sich.

Wer Wohnraum für geflüchtete Ukrainer zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei seiner Gemeinde bzw. Stadt melden.

In Schleswig nimmt die Awo in der Bahnhofstraße 16 Geld- sowie Sachspenden entgegen. Spender können sich vorab per Mail an awo-schleswig@web.de bei Maren Korban melden.

Unter dem Motto „Busdorf hilft“ sammelt der Festausschuss der Gemeinde Geldspenden, um damit in Koordination mit anderen Hilfsorganisationen notwendige Hilfsgüter wie Hygieneartikel, Verbandsmaterial, Erste-Hilfe-Sets, Schmerzmittel, Schlafsäcke, Decken oder große Zelte anzuschaffen. Den Transport übernimmt die ortsansässige Spedition Saar. Weiterhin wird Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine gesucht. Wer helfen möchte, meldet sich im Amt Haddeby unter Tel.: 04621/3890 Das Spendenkonto ist eingerichtet: Ukraine-Hilfe Busdorf, IBAN: DE42 2175 0000 0041000201, Verwendungszweck: Ukraine-Hilfe Busdorf.

Die Gemeinde Kropp und das Amt haben eine große Spendenaktion gestartet, um einem Krankenhaus und einem Kinderheim in der Ukraine zu helfen. Benötigt werden Taschenlampen, Batterien, Windeln, Hygieneartikel, Kinder- und Babynahrung sowie Verbandsmaterial. Spenden werden wieder entgegengenommen am 8. und 10. März von 16 bis 18 Uhr in der Dorfstraße 17 (Ortsteil Süderstapel). Mehr Informationen unter Tel. 04624/7228

Das Amt Süderbrarup bittet darum, Wohnraum für Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet zur Verfügung zu stellen. Auch logistische Unterstützung wie Übersetzungen, Telefondienste, administrative Hilfen und Sachspenden werden gebraucht. Kontakt unter Tel: 04641/7892 oder E-Mail ordnungsamt@amt-suederbrarup.de

In Kappeln Koordiniert das Rathaus nun die Hilfsangebote. Unter der Telefonnummer 04642/18329 werden alle Angebote und Hinweise gesammelt und von dort dann weitergegeben. Das Betrifft sowohl Spenden als auch freie Wohnungen, die Kappelner Geflüchteten aus der Ukraine zur Verfügung stellen wollen.

Im Raum Flensburg bündelt die Flüchtlingshilfe Unterstützungsanfragen. Online wurde dafür ein Formular eingerichtet, in das man sich mit Angeboten oder Fragen eintragen kann. Weitere Informationen gibt es unter info@fluechtlingshilfe-flensburg.de

(Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Hinweise auf Hilfs- und Spendenaktionen bitte per E-Mail an redaktion.schleswig@shz.de)