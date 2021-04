Neue Verfügung des Kreises : Hier ist Alkohol unter freiem Himmel verboten

Ab morgen ist das Trinken von Alkohol in sieben Orten des Kreises an bestimmten Stellen grundsätzlich verboten.

Schleswig | Der Kreis Schleswig-Flensburg hat am Sonntag, 11. April, eine neue Allgemeinverfügung zur Bekämpfung des Coronavirus erlassen. Demnach ist in bestimmten Bereichen des Kreisgebiets „der Ausschank und der Verzehr von alkoholhaltigen Getränken untersagt“. Entsprechend der Vorgabe der Landesregierung habe der Kreis Schleswig-Flensburg in Abstimmung mit de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.