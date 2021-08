Innenstadtsanierung Schleswig : Hertie-Gelände: Suche nach Investor ergebnislos abgebrochen

Noch im Frühjahr versprühte man im Rathaus mit Blick auf die künftige Entwicklung des 3000 Quadratmeter großen Areals Optimismus. Dieser ist inzwischen wieder verflogen.

Schleswig | „Lange haben die Schleswiger darauf gewartet, jetzt endlich kommt Bewegung in die Geschichte: Die Stadt hat mit der Vermarktung des ehemaligen Hertie-Grundstücks begonnen – zwölf Jahre, nachdem Schleswigs größtes Kaufhaus seine Tore schließen musste.“ So fing ein Artikel in unserer Zeitung von Mitte März dieses Jahres an. Damals war die Euphorie groß,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.