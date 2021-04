Schleswiger Fischer : Heringszeit in der Schlei: Fischer Jörg Nadler fischt von früh bis spät

In der Schlei ist Heringszeit. Von früh bis spät ist Fischer Jörg Nadler auf dem Wasser und fängt tonnenweise Heringe.

Schleswig | Vorsichtig manövriert er sein Boot an das Ende der Reuse heran. Gezielt greifen seine Hände die nasse Leine, an der eine knapp Hundert Kilo schwere Reuse befestigt ist. Keine Fische. Jörg Nadler ist weder überrascht, noch enttäuscht. „Ich habe die Reusen hier auf der großen Breite gestern geöffnet“, erzählt der Schleswiger Fischer. Jetzt ist er nur hi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.