Wikingermuseum Haithabu : Herbstmesse in Haithabu: Ein gelungenes Fest für große und kleine Wikinger

Nachdem die Herbstmesse in Haithabu im vergangenen Jahr wegen Corona ausfallen musste, freuten sich am Wochenende zahlreiche Besucher über die authentischen Wikinger-Waren und konnten ihre Herstellung hautnah verfolgen.

Busdorf | Auch wenn sie als Krieger gefürchtet waren: In ihren Siedlungen lebten die Wikinger vor allem als Handwerker und Händler. So auch in Haithabu, der einst bedeutendsten Siedlung der Nordmänner. Am vergangenen Wochenende wurden diese fernen Zeiten bei der Herbstmesse im Wikinger Museum wieder ein Stück weit lebendig. Nachdem die beliebte Veranstaltung im...

