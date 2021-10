Seit Kita- und Schulöffnungen : Helios-Klinikum Schleswig: Immer mehr Kinder mit RS-Viren infiziert

RS-Viren können für Kleinkinder lebensbedrohlich sein. Vor allem seit den Kita- und Schulöffnungen macht sich die Ausbreitung von Viren im Helios-Klinikum bemerkbar.

Schleswig | RS-Viren machen derzeit den Ärzten und dem Pflegepersonal vieler Kinderstationen in Krankenhäusern zu schaffen. Das Virus kann insbesondere bei Kleinkindern eine schwere Erkrankung der Atemwege auslösen und ist hochansteckend. Auch am Schleswiger Helios-Klinikum spüren die Ärzte und das Pflegepersonal eine Zunahme an mit RS-Viren infizierten Kinder...

