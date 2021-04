Kultur in Schleswig : „Heimat“-Gründer Mario Hoff gestorben

Völlig unerwartet ist der Kultur-Veranstalter und Gründer der „Heimat“, Mario Hoff, verstorben. Er wurde nur 47 Jahre alt.

Schleswig | Sein Name hatte in der gesamten deutschen Kleinkunst- und Comedy-Szene einen guten Klang. Mario Hoff hat viele Stand-up-Comedians und Alleinunterhalter nach Schleswig geholt, bevor sie bundesweit bekannt wurden und im Fernsehen auftraten. Jetzt ist er im Alter von nur 47 Jahren völlig unerwartet und viel zu früh in Hamburg verstorben. Er hinterlässt s...

